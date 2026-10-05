Yasin Kol’un talimatları başına iş açtı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu'nun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in ifadelerine başlandı. Kol ve Erel, "7258 sayılı Kanun'a muhalefet", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından gözaltına alınmıştı. İki hakem ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edilecek. Trabzonspor ile Drogheda United arasında oynanan dostluk maçından sonra polisler tarafından alınan ve uçakla İstanbul'a getirilen Yasin Kol, ilk ifadesinde "Ben herhangi bir bahis oynamadım. Sadece sevdiğim benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim, bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur" diye konuşmuştu.

'İSTİFA ETMİYORUM MÜCADELE EDECEĞİM'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, spekülasyonlara noktayı koydu. Başkan, hakkında istifa edecek söylentileri için şöyle cevap verdi: "Hayır, istifa etmeyeceğim. Beni tanımadınız mı? Türk futbolunun 30 yıllık pisliğini benim üzerime yıkamazsınız. Biz mücadeleye, temiz futbol için mücadeleye devam edeceğiz."