Yunus Akgün: Şu anda zor bir durumdayız biliyoruz!

Ayağa kalkmanın kendilerinin elinde olduğunu vurgulayan Yunus Akgün, "Önümüzdeki maçlara bakıyoruz her zaman. Çok güzel bir aile ortamı var ama şu anda istemediğimiz sonuçlar alıyoruz. Biz bu beklentiyi yükselttik. Buradan ayağa kalkmak bizim elimizde. Önümüzdeki maçlarda en iyi şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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