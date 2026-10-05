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Giriş Tarihi: 5.10.2026 23:52

Yunus Akgün: Şu anda zor bir durumdayız biliyoruz!

Milli futbolcu Yunus Akgün, İtalya maçından sonra konuştu.

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Yunus Akgün: Şu anda zor bir durumdayız biliyoruz!
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 4. maçında İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Yunus Akgün, "Çok üzgünüz. Kazanmak istiyorduk. Bu seviyedeki maçlar kolay değil. Çok pozisyona girdik ama değerlendiremedik. İtalya girdiği pozisyonları değerlendirdi" dedi.

Hislerini paylaşan Yunus Akgün, "Şu anda zor bir durumdayız biliyoruz. Ülkemizi zamanında nasıl gururlandırdıysak tekrardan gururlandırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ayağa kalkmanın kendilerinin elinde olduğunu vurgulayan Yunus Akgün, "Önümüzdeki maçlara bakıyoruz her zaman. Çok güzel bir aile ortamı var ama şu anda istemediğimiz sonuçlar alıyoruz. Biz bu beklentiyi yükselttik. Buradan ayağa kalkmak bizim elimizde. Önümüzdeki maçlarda en iyi şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #YUNUS AKGÜN #UEFA ULUSLAR LİGİ

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Yunus Akgün: Şu anda zor bir durumdayız biliyoruz!
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