A Para Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İsviçre – Kuzey Makedonya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle

İsviçre, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'un 4. haftasında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka Thermoplan Arena'da oynanacak.
Zorlu mücadelede Edgars Malcevs düdük çalacak. Edgar Malcevs'in yardımcılıklarını Martins Svipsts ile Deniss Sevcenko üstlenecek.
VAR'da Tomasz Kwiatkowski, AVAR'da ise Andrejs Gluhovs görev alacak.
İsviçre ile Kuzey Makedonya arasındaki kritik müsabaka A Para'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Heyecan dolu karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.
Zorlu maçın canlı anlatımını ve canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
İsviçre: Kobel, Athekame, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Freuler, Sow, Manzambi, Aebischer, Ndoye, Amdouni.
Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Ilievski, Mladenovski, Musliu, Meljichi, Herrera, Stankovski, Gashtarov, Bardhi, Eljif Elmas, Miovski.