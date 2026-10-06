A Spor Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İngiltere – Çekya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle

İngiltere, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un 4. haftasında Çekya'yı konuk edecek. Kritik karşılaşma Wembley Stadyumu'nda oynanacak.
Zorlu mücadelede Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Serdar Gözübüyük düdük çalacak. Serdar Gözübüyük'ün yardımcılıklarını Patrick Inia ile Rogier Honig üstlenecek.
VAR'da Dennis Higler, AVAR'da ise Richard Martens görev alacak.
İngiltere – Çekya karşılaşma A Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak.
Müsabakanın canlı yayınını ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
İngiltere: Pickford, Alexander-Arnold, Chalobah, Konsa, Hall, Scott, Lewis-Skelly, Rogers, Saka, Gordon, Kane.
Çekya: Kinsky, Sacek, Hranac, Chaloupek, Slama, Cerv, Sadilek, Ambros, Radosta, Lingr, Hlozek.