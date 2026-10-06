Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Spor Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İngiltere – Çekya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
Giriş Tarihi: 6.10.2026 19:36 Son Güncelleme: 6.10.2026 19:39

A Spor Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İngiltere – Çekya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup’un 4. haftasında İngiltere ile Çekya karşı karşıya gelecek. Müsabaka A Spor’dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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A Spor Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İngiltere – Çekya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
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İngiltere, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un 4. haftasında Çekya'yı konuk edecek. Kritik karşılaşma Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

Zorlu mücadelede Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Serdar Gözübüyük düdük çalacak. Serdar Gözübüyük'ün yardımcılıklarını Patrick Inia ile Rogier Honig üstlenecek.

VAR'da Dennis Higler, AVAR'da ise Richard Martens görev alacak.

İngiltere – Çekya karşılaşma A Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak.

Müsabakanın canlı yayınını ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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MUHTEMEL İLK 11'LER

İngiltere: Pickford, Alexander-Arnold, Chalobah, Konsa, Hall, Scott, Lewis-Skelly, Rogers, Saka, Gordon, Kane.

Çekya: Kinsky, Sacek, Hranac, Chaloupek, Slama, Cerv, Sadilek, Ambros, Radosta, Lingr, Hlozek.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ULUSLAR LİGİ #İNGİLTERE #ÇEKYA #A SPOR #ULUSLAR LİGİ #UEFA

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A Spor Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İngiltere – Çekya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
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