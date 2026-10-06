GOL İZLE | İngiltere 1-0 Çekya (Vladimir Coufal KK.)
06 Ekim 2026 22:20
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup’un 4. haftasında İngiltere ile Çekya karşı karşıya geliyor. İngiltere, Vladimir Coufal’ın 27. dakikada kendi kalesine attığı golle üstünlüğü yakaladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:18
GOL İZLE | İngiltere 1-0 Çekya (Vladimir Coufal KK.) 06.10.2026 | 22:20
01:22
GOL İZLE | Hırvatistan 1-0 İspanya (Ivan Perisic) 06.10.2026 | 22:18
10:16
MAÇ ÖZETİ İZLE | Karşıyaka 3-1 1923 Afyonspor 06.10.2026 | 22:17
10:51
MAÇ ÖZETİ İZLE | Sakaryaspor 2-0 ArIt Kayadibispor 06.10.2026 | 21:04
01:10
GOL İZLE | Karşıyaka 3-1 1923 Afyonspor (Erhan Öztürk) 06.10.2026 | 20:45
00:58
GOL İZLE | Karşıyaka 2-1 1923 Afyonspor (Eren Arda Şan) 06.10.2026 | 20:40
01:10
GOL İZLE | Karşıyaka 1-1 1923 Afyonspor (Eren Arda Şan) 06.10.2026 | 20:39
01:06
GOL İZLE | Karşıya 0-1 1923 Afyonspor (Hıdır Aytekin KK.) 06.10.2026 | 20:31
09:51
MAÇ ÖZETİ İZLE | Kırklarelispor 1-0 Bayburtspor 06.10.2026 | 19:08
01:07
GOL İZLE | Sakaryaspor 2-0 Arit Kayadibispor (Hakkı Türker) 06.10.2026 | 19:05
00:54
GOL İZLE | Sakaryaspor 1-0 Arit Kayadibispor (Mertcan Açıkgöz) 06.10.2026 | 19:03
00:51
Okan Buruk'tan milli ara dönüşü İlkay Gündoğan kararı! | Video 06.10.2026 | 15:00
09:55
A Milli Takım A Ligi'nden B Ligi'ne düşebilir mi? | Video 06.10.2026 | 15:08
00:29
Archie Brown 30 milyon euro! | Video 06.10.2026 | 14:28
05:06
Fenerbahçe'de Mbappe bombası! | Video 06.10.2026 | 14:35
04:41
Vincenzo Montella'dan Avrupa Şampiyonası hedefi! 06.10.2026 | 00:38
14:42
MAÇ ÖZETİ | İtalya 3-1 Türkiye 06.10.2026 | 00:34
01:24
TIKLA İZLE | İtalya'da Roberto Mancini'den galibiyet sözleri! 06.10.2026 | 00:07
01:34
Yunus Akgün: Ayağa kalkmak bizim elimizde! 05.10.2026 | 23:59
01:20
GOL İZLE | İtalya 3-1 Türkiye (Pio Esposito) 05.10.2026 | 23:41