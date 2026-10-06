Video Spor GOL İZLE | İngiltere 1-0 Çekya (Vladimir Coufal KK.)
GOL İZLE | İngiltere 1-0 Çekya (Vladimir Coufal KK.)

GOL İZLE | İngiltere 1-0 Çekya (Vladimir Coufal KK.)

06 Ekim 2026 22:20

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup’un 4. haftasında İngiltere ile Çekya karşı karşıya geliyor. İngiltere, Vladimir Coufal’ın 27. dakikada kendi kalesine attığı golle üstünlüğü yakaladı.

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