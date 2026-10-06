Archie Brown 30 milyon euro!

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Fenerbahçe'nin bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken savunma oyuncusu Archie Brown, Premier Lig ekiplerinin radarına girdi.Ada ekibinin, Brown için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtilirken, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde başarılı oyuncusunu satmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.