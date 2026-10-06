Archie Brown 30 milyon euro!

Fenerbahçe'nin bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken savunma oyuncusu Archie Brown, Premier Lig ekiplerinin radarına girdi. İngiliz temsilcisi Nottingham Forest'ın, 24 yaşındaki futbolcuyu yaklaşık bir yıldır yakından takip ettiği ve ara transfer döneminde sarı-lacivertli kulübün kapısını resmi teklifle çalmaya hazırlandığı öğrenildi.
Ada ekibinin, Brown için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtilirken, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde başarılı oyuncusunu satmaya sıcak bakmadığı ifade edildi. İngiliz futbolcunun ayrılmak istemesi halinde sarı-lacivertli yönetimin kapıyı 30 milyon Euro'dan açacağı öğrenildi.
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Mete Efendioğlu - Editör