Bahçeli’den destek: Yalnız değilsin

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çiçek gönderip başarı dileklerini içeren bir destek mesajı verdi. Bahçeli, gönderdiği çiçekle birlikte "Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, Başarı dileklerimle. Yalnız değilsin" mesajını gönderdi. Federasyondan yayınlanan açıklamada TFF Başkanı Hacıosmanoğlu destek için teşekkür ederek, "Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum"
ifadelerini kullandı.
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Mete Efendioğlu - Editör