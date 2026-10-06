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Giriş Tarihi: 6.10.2026 12:38

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Küçükemre: "Ligde bugünün en iyi takımıyız"

Beşiktaş'ta yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı'nın yeni yönetim listesinde yer alan isimlerden Arslan Küçükemre, "Ligde bugünün en iyi takımı biziz. Amacımız, Beşiktaş'ımızın tüm branşlarda rakiplerine göre en iyi olması. Her alanda en iyi olabilmek için mücadele edeceğiz" dedi.

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İHA
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Küçükemre: Ligde bugünün en iyi takımıyız
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Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurul sonrası yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı'nın listesinde yer alan Arslan Küçükemre, açıklamalarda bulundu.

Planlı ve programlı şekilde siyah-beyazlı kulübü her alanda başarıya taşımak istediklerini aktaran Küçükemre, "Yönetim kurulu üyeliğine seçildiğim için mutluyum. 30 yıldır Beşiktaş divan kurulu üyesiyim. Bugüne nasip oldu diyelim. İnşallah yapacaklarımızla Beşiktaş'a iyi hizmetlerde bulunuruz, Beşiktaş'a artı değerler katarız" diye konuştu.

Bu sezon özellikle futbolda iyi bir yapılanmaya gidildiğinin altını çizen Arslan Küçükemre, "Ligde bugünün en iyi takımı biziz. Amacımız, Beşiktaş'ımızın tüm branşlarda rakiplerine göre en iyi olması. Her alanda en iyi olabilmek için mücadele edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Küçükemre: "Ligde bugünün en iyi takımıyız"
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