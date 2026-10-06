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Giriş Tarihi: 6.10.2026 16:21

Beşiktaş'ta Milot Rashica'nın durumu belli oldu!

Beşiktaş Kulübü, sakatlık yaşayan Milot Rashica'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

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Beşiktaş’ta Milot Rashica’nın durumu belli oldu!
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Beşiktaş, sakatlık geçiren Milot Rashica'nın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

Kosova milli takımının 4 Ekim 2026 tarihinde Avusturya ile gerçekleştirdiği müsabakanın 88. dakikasında geçirdiği uyluk yaralanması nedeni ile müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Milot Rashica'nın ülkemize dönmesinin ardından sağlık ekibimizce yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

Bu sezon 7 maçta 115 dakika oynayan 30 yaşındaki futbolcu 1 kez fileleri havalandırdı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#BEŞİKTAŞ #BEŞİKTAŞ KULÜBÜ #MİLOT RASHİCA
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Beşiktaş'ta Milot Rashica'nın durumu belli oldu!
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