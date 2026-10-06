Beşiktaş’ta Milot Rashica’nın durumu belli oldu!

Beşiktaş, sakatlık geçiren Milot Rashica'nın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

Kosova milli takımının 4 Ekim 2026 tarihinde Avusturya ile gerçekleştirdiği müsabakanın 88. dakikasında geçirdiği uyluk yaralanması nedeni ile müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Milot Rashica'nın ülkemize dönmesinin ardından sağlık ekibimizce yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

Bu sezon 7 maçta 115 dakika oynayan 30 yaşındaki futbolcu 1 kez fileleri havalandırdı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör