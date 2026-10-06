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Giriş Tarihi: 6.10.2026 18:28

Bursaspor'da Lincoln Henrique sakatlandı!

Mardin 1969 Spor ile karşı karşıya gelecek olan Bursaspor'da Lincoln Henrique şoku yaşandı.

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İHA
Bursaspor’da Lincoln Henrique sakatlandı!
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Bursaspor'da Mardin 1969 Spor karşılaşması öncesinde bir sakatlık haberi de Lincoln Henrique'den geldi. Yeşil-beyazlı kulüp, deneyimli futbolcunun yapılan muayene ve MR görüntülemesinin ardından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan kontroller sonucunda Lincoln Henrique'nin sağ addüktör longus kasında gerilme ve ödem tespit edildi. Futbolcunun tedavisine Bursaspor sağlık ekibi tarafından başlandı.

Yeşil-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Profesyonel futbol A takım oyuncumuz Lincoln Henrique'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ addüktör longus kasında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmış olup sporcumuzun sahalara dönüş süresi sporcunun klinik durumuna göre netleşecektir. İlk değerlendirmelere göre 10 gün süreceği öngörülmektedir."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BURSASPOR #LİNCOLN HENRİQUE #MARDİN 1969 SPOR
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Bursaspor'da Lincoln Henrique sakatlandı!
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