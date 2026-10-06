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Giriş Tarihi: 6.10.2026

Ceferin’le görüşecek

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Ceferin’le görüşecek
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bugün UEFA Başkanı Ceferin ile buluşacak. Kritik zirve İsviçre'de gerçekleşecek. Ayrıca TFF yönetimi bu hafta içerisinde kritik bir toplantı yapacak. İlk olarak MHK ve hakemlerle ilgili gelişmeler görüşülecek. İkinci önemli konu ise A Milli Takım'ın durumu olacak. Uluslar Ligi'nde oynanan 4 maçın sonuçları ile hem teknik ekibin hem de takımın performansı özelinde yapılacak görüşmede gözler Montella'nın geleceğiyle ilgili verilecek kararda olacak.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Ceferin’le görüşecek
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