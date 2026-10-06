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Giriş Tarihi: 6.10.2026 21:51

Çorum FK'da Gaziantep FK mesaisi devam etti!

Çorum FK, Süper Lig'in 7. haftasındaki Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti.

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İHA
Çorum FK’da Gaziantep FK mesaisi devam etti!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, 11 Ekim'de deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, futbolcuların salonda gerçekleştirdiği aktivasyon çalışmalarıyla başladı. Oyuncular daha sonra sahaya geçerek dinamik ısınma hareketleri yaptı. Isınmanın ardından 5'e 2 rondo ve pas çalışmaları gerçekleştirildi.

Futbolcuların yüksek tempoda sürdürdüğü bölümde topa sahip olma ve hızlı pas organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenmanın devamında dar alan oyunlarına geçildi. Teknik heyet, bu bölümde oyuncuların çabuk karar verme, pas bağlantıları ve oyun içi reaksiyonları üzerinde çalıştı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BURAK YILMAZ #ÇORUM FK #GAZİANTEP FK #SÜPER LİG
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Çorum FK'da Gaziantep FK mesaisi devam etti!
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