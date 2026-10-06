Cristiano Ronaldo milli takımı bırakmadığını duyurdu!

Milli takım kampından aniden ayrılmasının ardından verilecek her türlü cezayı kabul edeceğini belirten Ronaldo, "Federasyon eylemlerimin sonuçlarını değerlendirmeli ve beni bunlardan dolayı cezalandırmalı. Cezanın indirilmemesi gerektiğine inanıyorum. Zaten özür diledim, ancak eylemlerin sonuçları olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde milli formayla 234 maça çıkan ve 146 gol atan Ronaldo, ülkesinin 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanmasında önemli rol oynamıştı.

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