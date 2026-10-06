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Giriş Tarihi: 6.10.2026 23:51

Cristiano Ronaldo milli takımı bırakmadığını duyurdu!

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nı bırakmadığını ve federasyon tarafından kendisine ceza verilmesi gerektiğini açıkladı.

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AA Futbol
Cristiano Ronaldo milli takımı bırakmadığını duyurdu!
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Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, milli takımı bırakmadığını açıkladı.

Forma giymediği Danimarka ve Norveç maçlarının ardından milli takım kampından ayrılan 41 yaşındaki futbolcu, 1740 kelimelik açıklamasında teknik direktör Jorge Jesus'u sözünü tutmamakla suçladı.

UEFA Uluslar Ligi maçları devam ederken kamptan ayrıldığı için takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür dileyen Ronaldo, milli takımı bıraktığını duyuran bir açıklama yapmayı planladığını ancak Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proenca tarafından bu kararından vazgeçirildiğini paylaştı.

Milli takım kampından aniden ayrılmasının ardından verilecek her türlü cezayı kabul edeceğini belirten Ronaldo, "Federasyon eylemlerimin sonuçlarını değerlendirmeli ve beni bunlardan dolayı cezalandırmalı. Cezanın indirilmemesi gerektiğine inanıyorum. Zaten özür diledim, ancak eylemlerin sonuçları olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde milli formayla 234 maça çıkan ve 146 gol atan Ronaldo, ülkesinin 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanmasında önemli rol oynamıştı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#CRİSTİANO RONALDO #JORGE JESUS #PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI #UEFA ULUSLAR LİGİ

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Cristiano Ronaldo milli takımı bırakmadığını duyurdu!
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