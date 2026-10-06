Dört maç sıfır umut

SÜRPRİZLİ KADRO

MONTELLA, Bologna'da oynanan maçta kadro tercihiyle dikkat çekti. Arda Güler ve Barış Alper'in sarı kart cezası sonrası 11 merak konusuydu. İtalyan hoca, kadrodaki tek santrfor özelliğine sahip olan Deniz Gül'ü yedek soyundurdu, milli takımda forvet olarak kullandığı Kerem'i 79 dakika kulübede yanında oturttu. İleriye Yunus Akgün'ü sürdü.

2 ATTIK 11 YEDİK

A Milli Takım kazanmanın yanında gol üretmeyi de unuttu... Uluslar Ligi'nde 4 maçta sadece 2 gol attı. İki gol de İtalya kalesine oldu. Dün Bologna'da Aral Şimşir, Bursa'da oynanan ve 4-1 kaybettiğimiz İtalya karşılaşmasında da ağları Barış Alper'le bulmuştuk. Kalemizi ise tam 11 kez düşürdük.

ARAL İLKLERİ YAŞADI

SÜPER Lig'de Trabzonspor forması giyen Danimarka doğumlu Aral Şimşir, dün Ay-Yıldızlı formayla ilkleri yaşadı. Kariyerinde ilk resmi A Milli Takım maçını İtalya'ya karşı oynadı. Sahaya ilk kez 11'de çıktı. Uluslar Ligi'nde ilk kez ter döktü ve Trabzon'un plakası olan 61'de milli takım kariyerinin ilk golünü attı. 24 yaşındaki oyuncu, Ay-Yıldızlı formayla ilk maçına 1 Haziran 2026'da Kuzey Makedonya ile oynanan hazırlık maçıyla çıkmış 63. dakikada Can Uzun'un yerine oyuna girmişti.

İTALYA'YI YENEMİYORUZ

A Milli Takım düne kadar İtalya ile tarihinde 17 kez rakip olmuş, 5 beraberlik, 12 yenilgi almıştı. Dün hem Uluslar Ligi'nde ilk galibiyetini almak hem de İtalyanlar'a karşı yaşadığı şanssızlığı bitirmek istiyordu ama olmadı. 18. buluşmada da gülen Gök Mavililer oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör