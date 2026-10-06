Duran herkesi çıldırtmış!

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Fred, sarı-lacivertli takımda birlikte forma giydiği Jhon Duran hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Brezilyalı orta saha, kariyerinde birlikte oynadığı en "deli dolu" futbolcunun Kolombiyalı golcü olduğunu söylerken, "Hadi antrenmana gidelim, biraz koşalım" dediklerinde "Ben zaten zenginim. Koşmama gerek yok" yanıtı aldıklarını belirtti. Zenit'e transferi sırasında ise Fred'in, "Artık daha fazla para kazanacaksın" esprisine ise, "Ne kadar çok o kadar iyi. Ben ailemin, çocuklarımın ve torunlarımın hayatını güvence altına aldım" dediğini aktardı.