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Giriş Tarihi: 6.10.2026 20:01

Fenerbahçe'de Rizespor maçı hazırlıkları devam etti!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasındaki Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

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AA
Fenerbahçe’de Rizespor maçı hazırlıkları devam etti!
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda core çalışmasıyla başlayan antrenman sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Futbolcular günü pas çalışmaları ve bireysel idmanlarla tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #FENERBAHÇE #RİZESPOR #İSMAİL KARTAL
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Fenerbahçe'de Rizespor maçı hazırlıkları devam etti!
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