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Giriş Tarihi: 6.10.2026 09:33

Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak!

Galatasaray, ekim ayı olağan divan kurulu toplantısının yarın saat 13.30'da RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirileceğini duyurdu.

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AA
Galatasaray’da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak!
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Galatasaray Kulübünün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılacak toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

Toplantıda kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide yıllık mali tablolar ile özet yönetsel-sportif faaliyet raporları yönetim kurulu tarafından sunulacak.

Denetim kurulu da söz konusu raporlarla ilgili tespit ve incelemelerini üyelerle paylaşacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#GALATASARAY KULÜBÜ #DURSUN ÖZBEK
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Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak!
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