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Giriş Tarihi: 6.10.2026 20:03

Galatasaray'da Kasımpaşa hazırlıkları devam etti!

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasındaki Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü.

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AA
Galatasaray’da Kasımpaşa hazırlıkları devam etti!
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #GALATASARAY #KASIMPAŞA #OKAN BURUK
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Galatasaray'da Kasımpaşa hazırlıkları devam etti!
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