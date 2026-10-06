Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gençlerbirliği'nde Amedspor maçı hazırlıkları devam etti!
Giriş Tarihi: 6.10.2026 17:42

Gençlerbirliği'nde Amedspor maçı hazırlıkları devam etti!

Süper Lig'in 7. haftasında Amedspor'u konuk edecek Gençlerbirliği'nde hazırlıklar sürdürüldü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Gençlerbirliği’nde Amedspor maçı hazırlıkları devam etti!
  • ABONE OL

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Amedspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Metin Diyadin ile yolların ayrılmasının ardından 19 Yaş Altı PAF Takımı Teknik Sorumlusu Çağatay Rüştü Şalap yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma koşusuyla başlayan idman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma oyununa geçen kırmızı-siyahlı futbolcular, dar alanda pas organizasyonları üzerine çalıştı.

Antrenman, üç takımla dar alanda dönüşümlü olarak oynanan maçla sona erdi.

Gençlerbirliği-Amedspor karşılaşması, 10 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #GENÇLERBİRLİĞİ #AMEDSPOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlerbirliği'nde Amedspor maçı hazırlıkları devam etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA