Göztepe, Süper Lig’de yeni sayfa açmaya hazır!

Milli maçlar için liglere verilen 22 günlük arada yoğun bir tempoyla çalışan Göztepe, 2 özel maç oynarken, 3 sakat ve 1 cezalı oyuncusunun dönmesiyle de rahatladı.

Hazırlık maçlarından 1'inci Lig ekipleri Vanspor ve Muğlaspor'la karşı karşıya gelen Göztepe, Van temsilcisiyle 1-1 berabere kalırken, Muğla'yı 3-0 yendi. Göztepe'de 8 Ağustos tarihinde Trabzonspor'la oynanan özel maçta sakatlanıp ligde forma giyemeyen Gambiyalı stoper Sonko Sundberg sağlığına kavuştu. Deneyimli stoper milli arada çalışmalara başladı ve iki hazırlık maçında da ilk 11'de sahaya çıktı.

MIROSHI VE GÖKDENİZ GÖREV ALDI

Takımın diğer sakat oyuncularından Tanzanyalı Novatus Miroshi ve kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar da maçlarda görev aldı. Gökdeniz 1-1 biten Vanspor maçında takımı adına golü atarken, Miroshi de Muğlaspor sınavında 2 kez ağları sarstı. 4'üncü hafta oynanan Gaziantep FK maçında gördüğü direkt kırmızı kart nedeniyle son 2 maçı kaçıran Ogün Bayrak da cezasını tamamladı.

KADRODA DEĞİŞİM SİNYALİ

Tedavisi devam eden Brezilyalı stoper Allan Godoi ise henüz iyileşmedi. Teknik direktör Stanimir Stoilov verilen uzun arada kadroda değişimler yapacağının da sinyallerini verdi. Stoilov, Gökdeniz'i genellikle sol bek olarak değerlendirdi. Takımın diğer hücumcusu Bekir Turaç da hazırlık maçlarında sağ bek olarak denendi.

Göztepe ara sonrası ilk maçında pazartesi günü sonuncu Eyüpspor'a konuk olacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör