Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Harry Kane'den Bayern Münih kararı!
Giriş Tarihi: 6.10.2026 12:58

Harry Kane'den Bayern Münih kararı!

Bundesliga devi Bayern Münih, yıldız golcüsü Harry Kane ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalamak için el sıkıştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Harry Kane’den Bayern Münih kararı!
  • ABONE OL

Bayern Münih, İngiliz yıldızı Harry Kane'i kadroda tutmak için ikna etti. Bundesliga devi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldız futbolcuyla anlaşma sağladı.

Alman basınına göre, tecrübeli golcünün sözleşmesi kısa zaman içinde 2 yıl daha uzatılacak. 2 Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Kane, kırmızı beyazlı formayı giydiği 3 sezonu da gol kralı olarak tamamladı.

İngiliz golcü, Bundesliga'da 100 gol barajına en hızlı ulaşan isim olarak da tarihe geçti.

PERFORMANSI

Harry Kane, Bayern Münih'te 154 resmi maçta 152 gol 35 asistlik performans gösterdi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#HARRY KANE #BAYERN MÜNİH #BUNDESLİGA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Harry Kane'den Bayern Münih kararı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA