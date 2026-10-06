Harry Kane’den Bayern Münih kararı!

Bayern Münih, İngiliz yıldızı Harry Kane'i kadroda tutmak için ikna etti. Bundesliga devi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldız futbolcuyla anlaşma sağladı.

Alman basınına göre, tecrübeli golcünün sözleşmesi kısa zaman içinde 2 yıl daha uzatılacak. 2 Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Kane, kırmızı beyazlı formayı giydiği 3 sezonu da gol kralı olarak tamamladı.

İngiliz golcü, Bundesliga'da 100 gol barajına en hızlı ulaşan isim olarak da tarihe geçti.

PERFORMANSI

Harry Kane, Bayern Münih'te 154 resmi maçta 152 gol 35 asistlik performans gösterdi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör