A Milli Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, oyuncularını tebrik etti. İtalya'ya şut imkânı vermeden ilk golü yediğimizin de altını çizen 52 yaşındaki çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Futbolcularımızı tebrik ederim. İtalya'dan daha fazla maçtaydık. Şut şansı vermeden gol yedik, enteresan! Duran toptan basit konsantrasyon hatası ile öne geçtiler. Bu deneyimler bizi geliştirecek. Ben çok umutluyum. İlk hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Uluslar Ligi'nde tam kadro mücadele edemedik. Bu deneyimler, bu seviyede önemli. Bu seviyede ilk kez 4 maç üst üste yaptık. Avrupa Şampiyonası için bu deneyimleri kullanacağız tabii ki. İlk İtalya maçındaki ilk yarı dışında rakiplerle iyi mücadeleler verdik, eksiklerimize rağmen... Rakip 400 milyon Euro değerinde 3 futbolcu soktu! Bunları söylemek istemiyorum ama böyle."



İRFAN CAN NE YAPTI?

Pas isabeti: %94.3

İkili mücadele: 2/4

Hava topu: 0/1

Şut: 0/1

Orta: 0/5

Şut pası: 1

Top kapma: 0

Uzaklaştırma: 0

Şut pası: 0

Pas arası: 0

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör