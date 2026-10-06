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Giriş Tarihi: 6.10.2026

İrlanda’dan katil İsrail’e bir tokat daha

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İrlanda’dan katil İsrail’e bir tokat daha
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UEFA Uluslar Ligi'nde İrlanda ile İsrail'in 1-1 berabere kaldığı karşılaşmaya İrlandalı futbolcuların protestosu damga vurdu. İlk maçta katil İsrail'in ulusal marşı sırasında başlarını öne eğen ve rakip futbolcularla el sıkışmayan İrlandalı oyuncular, ikinci karşılaşmada da aynı tavrı sergiledi. İrlanda Milli Takımı oyuncuları, Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybeden Filistinlilerin anısına siyah kol bandı takarken, iki takım arasında geleneksel maç öncesi el sıkışma seremonisi de yapılmadı. İkinci müsabakada İrlanda'nın kaptanlığını yapan Caoimhin Kelleher de karşılaşma öncesindeki para atışı sırasında hakemlerle el sıkışmasına rağmen İsrail kaptanı Dor Peretz'i görmezden geldi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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İrlanda’dan katil İsrail’e bir tokat daha
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