İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Giovanni Malago, ’kayyum’ olarak atandı!

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Giovanni Malago'nun, başkan seçildiği genel kurul sırasında federasyona üye olmaması ve buna yapılan itirazların, genel kurulun hukuki geçerliliğine ilişkin tartışma oluşturmasının ardından İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesince (CONI) bugün kendi federasyonuna "kayyum" olarak atandığı bildirildi.

Malago'nun 22 Haziran'da FIGC Başkanlığı'na seçilmesinin ardından adaylık tarihinde FIGC'e üye kaydı olmaması üzerinden başlayan tartışma, federasyonun son olağanüstü genel kurulunun hukuka uygunluğu ve CONI'nin federasyon üzerindeki denetim yetkisini kullanmasına ilişkin kurumlar arası bir krize dönüştü.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre ülkede spor kamuoyu gündemini bir aydır işgal eden Malago'nun başkanlığının hukuki durumu bugün, CONI ve FIGC arasında bulunan bir çözümle netleşti.

Federasyon başkanlığı için öncesinde "üye olunması gerektiğini" belirten CONI ile "üyeliğin başkanlık adaylığı için zorunlu olmadığı ve seçimin iptal edilemeyeceğini" görüşünü savunan FIGC, söz konusu krizi aşmak için Malago'nun başkanlıktan ayrılması ama kısa zamanda yapılacak olağanüstü genel kurula kadar CONI tarafından kayyum olarak atanması konusunda ara formülde anlaştı.

CONI'den yapılan yazılı açıklamada, Malago'nun futbol federasyonuna en geç 31 Ocak 2027 tarihine kadar olağanüstü seçimli genel kurulu toplamak üzere "kayyum" olarak atandığı belirtildi.

Bu karara göre Malago'nun FIGC Başkanlığı teknik olarak sona erecek ancak pratikte olağanüstü genel kurula kadar görevde kalmaya devam edecek.

La Gazzetta dello Sport da haberi "Malago kendisinin kayyumu oluyor" başlığıyla verdi.

Bu arada, Malago'nun başkanlığının geçerliliğine yönelik tartışmalar, ülkede sporun özerkliğine kadar uzandı.

Spor Bakanı Andrea Abodi'nin de bu dönemde CONI'nin federasyona kayyum atayarak denetlemesi yönünde bir tavır koyması, Malago'nun tepkisini çekmişti. Malago, Abodi'nin yaklaşımını "siyasi müdahale" olarak eleştirmişti.

İtalyan spor basını da geçen ay; FIGC'deki durumu izleyen UEFA'dan, federasyona siyasi bir müdahalenin, İtalya'nın, Türkiye ile beraber düzenlemeye talip olduğu 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) ev sahipliği yapma adaylığını riske atacağına dair sinyaller geldiğini yazmıştı.

İtalya Milli Takımı'nın geçen mart ayında üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finallerine katılamaması sebebiyle o dönemki FIGC Başkanı Gabriele Gravina istifa etmişti. Kendisi eski CONI Başkanı olan Giovanni Malago, 22 Haziran'da federasyonun olağanüstü genel kurulunda yüzde 68,5 oyla FIGC Başkanlığı'na seçilmişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör