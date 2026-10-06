İzmir futbolunda Datcu yası!

Fenerbahçe'deki kalecilik yıllarının ardından birçok kulüpte görev yapan Romanyalı Datcu, hayatını kaybetti.

Datcu, Göztepe'de 1981 ve 1984-85'te teknik direktörlük yaparken, kariyerinde son olarak da ilerlemiş yaşına rağmen Altınordu altyapısında kaleci akademi direktörü olarak görev aldı.

Türk vatandaşlığına da geçerek İlyas Datça adını alan Datcu, eşiyle birlikte uzun yıllar Urla'da yaşadı.

KULÜPLERDEN MESAJ

Efsane eski file bekçisinin vefatının ardından Göztepe, "Bir dönem kulübümüzde teknik direktörlük görevini üstlenmiş olan Ilie Datcu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz" mesajını yayınlarken,

Altınordu, "Bir dönem kulübümüzde de Kaleci Akademisi Direktörü olarak görev yapmış Ilie Datcu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ilie Datcu'ya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör