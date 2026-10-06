Maç Özeti İzle | İsviçre, Kuzey Makedonya’yı rahat geçti!

İsviçre, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'un 4. haftasında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. Müsabaka Thermoplan Arena'da oynandı.
Zorlu mücadelede Edgars Malcevs düdük çaldı. Edgar Malcevs'in yardımcılıklarını Martins Svipsts ile Deniss Sevcenko üstlendi.
VAR'da Tomasz Kwiatkowski, AVAR'da ise Andrejs Gluhovs görev aldı.
İsviçre ile Kuzey Makedonya arasındaki kritik müsabaka A Para'dan şifresiz olarak canlı yayınlandı.
İsviçre, Kuzey Makedonya engelini 3-0'lık skorla geçti.
İsviçre'nin gollerini 43. dakikada Fabian Rieder, 73. dakikada Johan Manzambi ile 81. dakikada Dan Ndoye kaydetti.
Bu sonucun ardından İsviçre puanını 12'ye yükseltti ve yoluna kayıpsız devam etti.
Kuzey Makedonya ise grup aşamasında 4 maç sonunda puansız kaldı.
İsviçre - Kuzey Makedonya: 3-0
Goller: 43' Fabian Rieder, 73' Johan Manzambi, 81' Dan Ndoye
İLK 11'LER
İsviçre: Mvogo, Britschgi, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Sierro, Sow, Freuler, Rieder, Ndoye, Amdouni.
Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Stojchevski, Zajkov, Musliu, Alioski, Elezi, Eljif, Bardhi, Mitrovski, Doriev, Rastoder.
İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...
GOL İZLE | İsviçre 1-0 Kuzey Makedonya (Fabian Rieder)
GOL İZLE | İsviçre 2-0 Kuzey Makedonya (Johan Manzambi)
GOL İZLE | İsviçre 3-0 Kuzey Makedonya (Dan Ndoye)