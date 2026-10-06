Maç Özeti İzle | İsviçre, Kuzey Makedonya’yı rahat geçti!

İsviçre, Kuzey Makedonya engelini 3-0'lık skorla geçti.

İsviçre'nin gollerini 43. dakikada Fabian Rieder, 73. dakikada Johan Manzambi ile 81. dakikada Dan Ndoye kaydetti.

Bu sonucun ardından İsviçre puanını 12'ye yükseltti ve yoluna kayıpsız devam etti.

Kuzey Makedonya ise grup aşamasında 4 maç sonunda puansız kaldı.