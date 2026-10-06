Parktaki kapışmada kazanan Kara Kartal

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TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında iki dev takım karşı karşıya geldi.Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan heyecan verici kapışmada ilk yarı 46-46 eşitlikle sona erdi.Mücadelenin en skoreri Beşiktaş'ta 16 sayı kaydeden Jaylen Nowell olurken bordo-mavililerde Troy Caupain ve Isaiah Canaaan 14'er sayı üretti. Kartal, bu sonuçla sezonun ilk zaferine uzandı. Trabzonspor ise ligdeki ikinci maçında ilk mağlubiyetini yaşadı.