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Giriş Tarihi: 6.10.2026

Parktaki kapışmada kazanan Kara Kartal

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Parktaki kapışmada kazanan Kara Kartal
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TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında iki dev takım karşı karşıya geldi. Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan heyecan verici kapışmada ilk yarı 46-46 eşitlikle sona erdi. Üçüncü ve son çeyreği önde kapatan siyah-beyazlılar, Karadeniz ekibine karşı galip gelmesini bildi. Mücadelenin en skoreri Beşiktaş'ta 16 sayı kaydeden Jaylen Nowell olurken bordo-mavililerde Troy Caupain ve Isaiah Canaaan 14'er sayı üretti. Kartal, bu sonuçla sezonun ilk zaferine uzandı. Trabzonspor ise ligdeki ikinci maçında ilk mağlubiyetini yaşadı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Parktaki kapışmada kazanan Kara Kartal
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