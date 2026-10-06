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Giriş Tarihi: 6.10.2026

Salah ile çalışan Ballon d’Or kazanır

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Salah ile çalışan Ballon d’Or kazanır
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İtalyan devi Juventus'un teknik direktörü Luciano Spalletti, Tuttosport'un sorularını yanıtladı. İtalyan çalıştırıcı, Trabzonspor'un Mısırlı süper yıldızı Muhammed Salah hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı. Salah'ın kariyerinde önemli bir rol oynadığını vurgulayan tecrübeli hoca, "Kariyerinizde hangi oyuncularla önemli bir rol oynadığınızı düşünüyorsunuz? Kimler sizde iz bıraktı?" sorusunu "Birkaçını sayayım, aklımda en canlı olanlar: Udinese'de Pizarro, Napoli'de Lobotka ve Kvara, Roma'da Salah ve Inter'de Cancelo. Kvara belirli bir futbol tarzından geldi, ama Salah, kendisini çalıştıran herkese Ballon d'Or veriyor, bunu açıkça belirteyim" dedi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Salah ile çalışan Ballon d’Or kazanır
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