Salah ile çalışan Ballon d’Or kazanır

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İtalyan devi Juventus'un teknik direktörü Luciano Spalletti, Tuttosport'un sorularını yanıtladı. İtalyan çalıştırıcı, Trabzonspor'un Mısırlı süper yıldızı Muhammed Salah hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı. Salah'ın kariyerinde önemli bir rol oynadığını vurgulayan tecrübeli hoca, "Kariyerinizde hangi oyuncularla önemli bir rol oynadığınızı düşünüyorsunuz? Kimler sizde iz bıraktı?" sorusunudedi.