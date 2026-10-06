Şike ve teşvikten tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, emniyetteki ve savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sonra da Kol, şike ve teşvik primi gerekçesiyle tutuklandı. Erel ise resmi belgede sahtecilikten cezaevine gönderildi. Dosyaya giren Bilirkişi ve MASAK raporları, Kol'un banka hesaplarındaki şüpheli hareketleri ve yasa dışı bahis ağını gözler önüne serdi. Yasin Kol'un, 11 bankadaki 50 hesabında 2012-2026 yılları arasında gerçekleşen toplam işlem hacminin 84 milyon 181 bin 512 lira olduğu belgelendi.

ŞUÇ KAYDI BULUNAN İSİMLERLE PARA TRAFİĞİ

Bilirkişi raporunda Yasin Kol'un hesaplarından 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet ve bilişim suçlarıyla ilgili yoğun para transferleri yapıldığı, paranın akış yönü itibarıyla yasa dışı bahis oynadığı değerlendirildi. Kol'un, "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlardan kaydı bulunan 15 şüpheli isim dahil 187 kişiden para aldığı, 407 kişiye ise para gönderdiği saptandı. KTÜ'de güvenlik görevlisi ve TFF'de hakem olan Kol'un hesabına giren 25 milyon TL'lik kaynağın 15.6 milyon TL'sinin şahıslardan geldiği tespit edildi.

BANA ÖZEL DEĞİL HERKES KONUŞUYOR

İFADESİNDE aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu söyleyen Yasin Kol, iddiaları reddetti. Kol, "Hesap hareketlerimdeki bütün işlemlerin açıklaması vardır. Maç yemeğinin hesabını yardımcı hakem öder, biz de onlara atarız. Yasa dışı bahis oynamadım, başkalarına oynaması için para göndermedim" dedi. Tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile mesajlaşmaları sorulduğunda ise şu ifadeleri kullandı: "MHK başkanı, derbi ve kritik maçlardan yaklaşık 3 gün önce maçı yönetecek hakemle, kimlerle daha uyumlu çalışabileceğini ve bir önerimizin olup olmadığını sorup görüşümüzü almaktadır. Bu uygulama bana özel değil, tüm hakemlere uygulanır. İyi anlaştığım hakem arkadaşlarımı MHK başkanına sundum, onun onayı ile maçları yönettim."

44 HAKEMLE SIRA DIŞI İŞLEMLER

Yasin Kol'un aynı maçlarda görev yaptığı 44 hakemle para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Kol'un; üst klasman hakemleri Kadir Sağlam'a 358 bin TL, Atilla Karaoğlan'a 55 bin TL, Direnç Tonusluoğlu ve Çağdaş Altay'a da bir miktar para gönderdiği aktarıldı. Ayrıca eski hakemler Yaşar Kemal Uğurlu'ya 77 bin TL, Mete Kalkavan'a 20 bin TL ve VAR hakemi Erkan Özdamar'a transfer yapıldığı, bu isimlerin bir kısmından da Kol'a para geldiği kaydedildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör