Tarih yazdı

Türkiye'yi uzun yıllar sonra üst üste hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası'na götüren, Ay-Yıldızlı takımı Uluslar A Ligi'ne çıkaran Montella bu kez tarihi tersten yazdı… İtalyan hoca, A Milli Takım'ın başında 38 yıl sonra üst üste 4 maç kaybeden ilk teknik direktör oldu. Fatih Terim EURO 1996'da (Hırvatistan, Portekiz, Danimarka), Şenol Güneş ise EURO 2020'de üst üste 3 maç (İtalya, Galler, İsviçre) kaybetmişti. Montella, Fransa, İtalya, Belçika ve İtalya yenilgileriyle yeni rekorun sahibi oldu. Kırmızı-beyazlı takım en son 26 Haziran'da Dünya Kupası'nda ABD'yi 3-2 yendi, o günden sonra gülmeyi unuttu. Son 7 maçta 1 galibiyet, 6 yenilgi aldı.

DÜNYA KUPASI

Avustralya-Türkiye..... 2-0

Türkiye-Paraguay.......0-1

Türkiye-ABD...............3-2

ULUSLAR LİGİ

Türkiye-Fransa............0-1

Türkiye-İtalya.............1-4

Belçika-Türkiye........... 3-0

İtalya-Türkiye.............3-1

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör