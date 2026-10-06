TFFHGD’den 3 isim için ihraç kararı!

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD), "Hakemler Dosyası Soruşturması"nda tutuklanan Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif hakkında bir açıklama yayınladı.

Dernekten yapılan açıklamada, "Kamuoyuna yansıyan ve adli mercilerce yürütülen soruşturma ve dava süreçlerinde adı geçen derneğimiz üyeleri Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif hakkında, söz konusu süreçlere konu olay ve olguların Derneğimizin kurumsal itibarı ve saygınlığı üzerindeki etkileri değerlendirilmiş; ilgili kişiler, Dernek Tüzüğümüzün ilgili hükümleri uyarınca Genel Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, "Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda Genel Merkez Disiplin Kurulumuz tarafından derneğimiz üyeleri Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in Dernek üyeliğinden kesin olarak çıkarılmalarına (ihraçlarına) karar verilmiştir. Disiplin Kurulumuzca alınan söz konusu karar, Dernek Tüzüğümüz hükümleri doğrultusunda Genel Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından görüşülerek onaylanmış ve kesinleşmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." denildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör