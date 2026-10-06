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Giriş Tarihi: 6.10.2026 20:06

Trabzonspor, Samsunspor hazırlıklarını sürdürdü!

Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.

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AA
Trabzonspor, Samsunspor hazırlıklarını sürdürdü!
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından pas ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi.

Antrenman, dar alanda çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Öte yandan antrenmanda futbolcu Cenk Özkacar'ın doğum günü kutlandı.

Özkacar için antrenman öncesi pasta kesildi, takım arkadaşları oyuncuya tebrikte bulundu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#THOMAS REİS #TRABZONSPOR #SAMSUNSPOR #SÜPER LİG
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Trabzonspor, Samsunspor hazırlıklarını sürdürdü!
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