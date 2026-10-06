Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye Kupası’nda ikinci tur mesaisi
Giriş Tarihi: 6.10.2026

Türkiye Kupası’nda ikinci tur mesaisi

Turkuvaz Medya’nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. tur için takımlar sahaya çıkıyor, 3 maç A Spor’da canlı yayınlanıyor

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Türkiye Kupası’nda ikinci tur mesaisi
  • ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu, bugün yapılacak 4 karşılaşmayla başlayacak. Kupada ikinci tur, bir önceki etaptan 20, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'den 42 olmak üzere 62 takımın katılımıyla oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakaları kazanan takımlar, adlarını üçüncü eleme turuna yazdıracak. Kırklareli-Bayburt, Sakarya-Arıt Kayadibi ve Karşıyaka-1923 Afyonkarahisar mücadeleleri A Spor'dan canlı ekranlara gelecek.

GÜNÜN PROGRAMI
14.00 Bitlis 1916 Futbol-1964 Silifkespor
14.00 Kırklarelispor-Bayburtspor (A Spor)
17.00 Sakaryaspor-Arıt Kayadibispor (A Spor)
19.00 Karşıyaka-1923 Afyonkarahisar SK (A Spor)


Kuralar Cuma günü çekilecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları cuma günü 11.00'de çekilecek. Kuraya, ikinci eleme turunu geçecek 31 takım ve bu turdan itibaren katılacak 41 ekip olmak üzere toplam 72 takım katılacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak üçüncü tur müsabakaları, 27-28-29 Ekim'de gerçekleşecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Kupası’nda ikinci tur mesaisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA