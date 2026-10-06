Türkiye Kupası’nda ikinci tur mesaisi

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu, bugün yapılacak 4 karşılaşmayla başlayacak. Kupada ikinci tur, bir önceki etaptan 20, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'den 42 olmak üzere 62 takımın katılımıyla oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakaları kazanan takımlar, adlarını üçüncü eleme turuna yazdıracak. Kırklareli-Bayburt, Sakarya-Arıt Kayadibi ve Karşıyaka-1923 Afyonkarahisar mücadeleleri A Spor'dan canlı ekranlara gelecek.

GÜNÜN PROGRAMI

14.00 Bitlis 1916 Futbol-1964 Silifkespor

14.00 Kırklarelispor-Bayburtspor (A Spor)

17.00 Sakaryaspor-Arıt Kayadibispor (A Spor)

19.00 Karşıyaka-1923 Afyonkarahisar SK (A Spor)



Kuralar Cuma günü çekilecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları cuma günü 11.00'de çekilecek. Kuraya, ikinci eleme turunu geçecek 31 takım ve bu turdan itibaren katılacak 41 ekip olmak üzere toplam 72 takım katılacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak üçüncü tur müsabakaları, 27-28-29 Ekim'de gerçekleşecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör