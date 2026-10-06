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Giriş Tarihi: 6.10.2026

Turkuvaz Medya’da şölen sürüyor

Uluslar Ligi’nde 3 dev maç bugün canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek

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Turkuvaz Medya’da şölen sürüyor
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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor, dev karşılaşmalar Turkuvaz Medya ekranlarında yayınlanıyor… A Ligi 3. Grup'ta Hırvatistan'ın, İspanya'yı konuk edeceği gecenin en dikkat çekici maçı A Haber'den 21.45'te ekranlara gelecek. Son karşılaşmasında Hırvatistan'ı 7-0 yenip gündeme damga vuran İngiltere'nin, Çekya ile sahasındaki mücadelesi ise 21.45'te A Spor'da… B Ligi 1. Grup'tan da İsviçre-K.Makedonya maçı 21.45'te A Para ekranlarında olacak.

ULUSLAR LİGİ'NDE CANLI YAYIN PROGRAMI

21.45 Hırvatistan-İspanya (A Haber)
21.45 İngiltere-Çekya (A Spor)
21.45 İsviçre-Kuzey Makedonya (A Para

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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