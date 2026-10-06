Ümit Milli Futbol Takımı, Macaristan ile yenişemedi!

Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki sekizinci ve son maçında konuk ettiği Macaristan ile 0-0 berabere kaldı.

Ay-yıldızlı ekip, H Grubu'nda çıktığı 8. maçta 4. kez berabere kaldı. Üç galibiyet ve 1 yenilgisi bulunan milliler, grubu 13 puanla tamamladı. Türkiye, Hırvatistan'ın ardından ikinci olarak play-off oynama hakkı kazandı.

Elemelerdeki 9 grubun lideri, en iyi 1 grup ikincisi ile 2 ev sahibi ülke Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılacak. Arnavutluk ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde 17 Haziran-4 Temmuz 2027 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak son 4 takım, play-off'ta belli olacak.