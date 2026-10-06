Vlahovic tamam, gözler Orkun ve Emirhan’da

Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic'ten sevindirici haber geldi. Milli arada Sırbistan'dan davet almasına rağmen sakatlığı bulunduğu için tedavisi İstanbul'da süren ve takımda kalan Sırp yıldız, sakatlığını atlattı ve yeniden takım antrenmanlarına katıldı. Golcü futbolcunun dönüşü hücum hattında seçenekleri artırırken, teknik heyetin de yüzünü güldürdü. Şimdi gözler Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu'ya çevrildi. Siyahbeyazlıların iki milli futbolcusu yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle milli arayı iyi geçiremedi.

KOCAELİ'NE ZOR

Orkun, Bursa'da oynanan İtalya maçı sonrası kadrodan çıkarken, Emirhan ise Bologna'daki mücadele öncesi antrenmanı tamamlayamadı. Sağlık ekibi iki oyuncuyu da özellikle Hoffenheim ve Trabzonspor karşılaşmalarına hazır hale getirmek istiyor. Pazar günü oynanacak Kocaelispor müsabakasında ise görev alıp alamayacakları henüz belli değil.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör