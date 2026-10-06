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Giriş Tarihi: 6.10.2026

Vlahovic tamam, gözler Orkun ve Emirhan'da

Tedavisi tamamlanan Sırp golcü takımla çalışmalara başladı. Gözler, iki milli futbolcunun durumuna çevrildi

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Ogün ŞAHİNOĞLU
Vlahovic tamam, gözler Orkun ve Emirhan’da
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Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic'ten sevindirici haber geldi. Milli arada Sırbistan'dan davet almasına rağmen sakatlığı bulunduğu için tedavisi İstanbul'da süren ve takımda kalan Sırp yıldız, sakatlığını atlattı ve yeniden takım antrenmanlarına katıldı. Golcü futbolcunun dönüşü hücum hattında seçenekleri artırırken, teknik heyetin de yüzünü güldürdü. Şimdi gözler Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu'ya çevrildi. Siyahbeyazlıların iki milli futbolcusu yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle milli arayı iyi geçiremedi.

KOCAELİ'NE ZOR
Orkun, Bursa'da oynanan İtalya maçı sonrası kadrodan çıkarken, Emirhan ise Bologna'daki mücadele öncesi antrenmanı tamamlayamadı. Sağlık ekibi iki oyuncuyu da özellikle Hoffenheim ve Trabzonspor karşılaşmalarına hazır hale getirmek istiyor. Pazar günü oynanacak Kocaelispor müsabakasında ise görev alıp alamayacakları henüz belli değil.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#DUSAN VLAHOVİC #ORKUN KÖKÇÜ #BEŞİKTAŞ
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Vlahovic tamam, gözler Orkun ve Emirhan'da
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