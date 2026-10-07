A Ligi’nde kalmak için zorlu viraj

A Milli Takımımız, Ekim bölümünü 4 yenilgi ile kapatırken A Ligi'nde devam etmek için kalan iki maçını da mutlaka kazanmak zorunda. Ay-Yıldızlılar, Kasım ayında İzmir'de Belçika ile oynanacak maçı kazanamaması halinde son maçlara kalmadan B Ligi'ne düşecek. İddiamızı son maça taşımak için 3-0 yenildiğimiz Belçika'dan ikili averaj avantajını da geri almamız gerekiyor. İzmir'de istediğimiz skoru elde edemezsek son maçta Fransa'yı devirip İtalya'nın da Belçika'yı yenmesini bekleyeceğiz.
Bu ihtimaller olursa A Ligi'nde kalmak için play-out oynayacağız.
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Mete Efendioğlu - Editör