A Ligi’nde kalmak için zorlu viraj

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A Milli Takımımız, Ekim bölümünü 4 yenilgi ile kapatırken A Ligi'nde devam etmek için kalan iki maçını da mutlaka kazanmak zorunda. Ay-Yıldızlılar, Kasım ayında İzmir'de Belçika ile oynanacak maçı kazanamaması halinde son maçlara kalmadan B Ligi'ne düşecek. İddiamızı son maça taşımak için 3-0 yenildiğimizBu ihtimaller olursa A Ligi'nde kalmak için play-out oynayacağız.