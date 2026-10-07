Adil olmadıklarını gördük

Adalet Bakanı Akın Gürlek, gündeme ilişkin Anadolu Ajansı Editör Masası'na yaptığı açıklamalarda, futbol kamuoyunun yakından takip ettiği hakem soruşturmasına ilişkin de kritik bilgiler paylaştı. Soruşturmanın resmi belgede sahtecilik ve mobbing üzerine başlatıldığını belirten Bakan Gürlek, "Hakemlerin resmi sınavları oluyor. Bu sınav sorularının önceden dağıtıldığı, özellikle bazı hakemlerin ayrıcalık gösterilerek belirli maçlara verildiği, bazı hakemlerin klasman dışı bırakıldığı, bu konuda hakemlere mobbing yapıldığı konusunda soruşturma başlatıldı. MHK Başkanı Ferhat Bey (Gündoğdu) tutuklandı. Devam eden süreç var" dedi.

TÜM İNSANLAR TAKİP EDİYOR

Hakemlerin maçları adalet çerçevesinde yönetmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Gürlek, "Türk futbolunun temiz olması lazım. Ben de takip ediyorum, tüm insanlarımız takip ediyor. Biz hakemlerin adalet çerçevesinde, hiç kimseye bağlı olmadan, kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Buna dair dosyada deliller var" diye konuştu.

MASAK VE HTS KAYITLARI ÖNEMLİ

Bakan Gürlek, "Bahis soruşturması ile hakemlik sistemine müdahale arasında savcıların tespit ettiği bir bağ var mı?" şeklindeki soruya ise şu cevabı verdi: "Hakemlerde şike, teşvik primi iddiası var. Ayrı yürüyor, ayrı suçlar ama burada futbolcuya da hakeme de teşvik verilebiliyor. Benzer yönleri de var. Bahis oynayan hakem var mı, bu da araştırılıyor. Bunların hepsi teknik, somut verilere göre yapılabiliyor. Burada MASAK çok önemli. HTS kayıtları önemli. Devam eden bir süreç var İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde."

ŞİKEDE SOMUT VERİ GEREKİYOR

Gürlek, "Özellikle takip edilen bir derbi müsabakası var mı?" sorusuna ise "Şu an sizin söylediğiniz gibi bir şey yok" cevabını verdi ve ekledi: "Hukukta şöyledir; savcılarımız somut deliller ve verilere göre hareket eder. Şikâyetler yapılmıştır. İhbarlar geliyordur ama somutlaştırmak gerekir. Şu derbide, şu hakemin kural hatasını kasıtlı olarak ya da menfaat karşılığında yaptığına dair somut bir veri olması lazım. Bu konuda elbette şikâyetler yapılmıştır ama hukuk, delillere göre hareket eder. Sizin sorunuza göre arkadaşlarla görüştüğümde bana 'bir şey yok' dediler.



TOPLAM 7 TUTUKLU

Soruşturma kapsamında daha önce MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Sorumlusu Alican Sağlar ile İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif "resmi belgede sahtecilik" ve "mobbing" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. TFF Eğitim Sorumlusu Sebahattin Şahin ve Ahmet Şahin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Geçtiğimiz gün de hakem Yasin Kol ile Göktuğ Hazar Erel'in de tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör