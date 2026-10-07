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Giriş Tarihi: 7.10.2026 12:32

Altay defansına Yasin Öztekin uyarısı

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta pazar günü deplasmanda Uşakspor'la karşılaşacak Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü, rakibin tecrübeli golcüsü Yasin Öztekin konusunda oyuncularını uyardı.

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DHA
Altay defansına Yasin Öztekin uyarısı
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Bucaspor 1928'de görev yaptığı dönemden öğrencisi olan Yasin Öztekin'in (39) ilerleyen yaşına rağmen her an skor üretebilecek tecrübede olduğunu belirten Tuna Üzümcü, defans oyuncularının çok dikkatli olmalarını istedi. Tuna Üzümcü'nün yardımcı antrenörlüğünü yapan İsmail Haktan Odabaşı da Bucaspor'dan eski takım arkadaşı Yasin'le ilgili genç futbolculara telkinlerde bulundu. Borussia Dortmund altyapısında yetişip, Süper Lig'de 267 maçta 50 gol atan eski milli futbolcu Yasin, bu sezon çıktığı 4 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#BUCASPOR 1928 #BORUSSİA DORTMUND #SÜPER LİG #ALTAY
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Altay defansına Yasin Öztekin uyarısı
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