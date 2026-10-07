Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Arsenal, Mikel Arteta ile nikah tazeledi!
Giriş Tarihi: 7.10.2026 16:11

Arsenal, Mikel Arteta ile nikah tazeledi!

İngiltere Premier Lig devlerinden Arsenal, Mikel Arteta'nın sözleşmesini 2030 yılına uzattı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA
Arsenal, Mikel Arteta ile nikah tazeledi!
  • ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Teknik Direktör Mikel Arteta'nın sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Arsenal'i 22 yıl sonra Premier Lig şampiyonluğuna taşıyan Arteta, kulübün 14. kez şampiyonluğa ulaşmasını sağladı.

Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Arteta ile uzun vadeli yeni bir sözleşme imzalanmasından dolayı mutlu oldukları ifade edildi. 2019 yılında göreve başlayan İspanyol teknik adam ise geleceğini bu kulübe adamaktan ve Arsenal için en iyisini isteyen insanlarla çalışmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, 140 yıllık kulüp tarihinin böylesine özel bir döneminde takımı yönetmekten gurur duyduğunu belirtti.

Mikel Arteta, İngiliz temsilcisinin başında çıktığı 360 maçta 224 galibiyet, 60 beraberlik ve 76 mağlubiyet alırken, 2,03 puan ortalaması yakaladı. 44 yaşındaki çalıştırıcı, bu süreçte Premier Lig'de 1, İngiltere Kupası'nda 1 ve Community Shield'de de 3 şampiyonluk yaşadı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Arsenal, Mikel Arteta ile nikah tazeledi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA