Cevad Prekazi’den Galatasaray-Barcelona maçı öncesi itiraf! “Buna üzülüyorum”

'NEFRETLE HİÇBİR ŞEY OLMAZ'

Rakiplerinin Galatasaray'ın kötü gidişatını beklediğini söyleyen Prekazi, "Galatasaray'dan nefret ediyorlar. Nefretle hiçbir şey olmaz, sen kendini göstereceksin. Ne olursa olsun Fenerbahçe de, Beşiktaş da, Trabzonspor da. Yıllar önce de söyledim ve şimdi de tekrar ediyorum, Galatasaray bunların üstündedir" ifadelerinde bulundu.

'MİLLİ ARA GALATASARAY İÇİN İYİ OLDU'

Değerlendirmelerine devam eden Prekazi, "Kötü maç da oynayabilirsin, iyi maç da oynayabilirsin. Futbolda her şey olabilir önemli olan hak ettiğin ya da etmediğindir. Trabzonspor maçı; hak edildi. Maça öyle çıkmışlardı. Disiplinsizlik vardı, disiplinsiz bir şekilde başladılar maça, Salah 60-70 metre koşu yapıyor, defans nerede, uykuda mı? Birinci ve 4'üncü gollerde aynı şekilde golleri yiyorsun, Salah tek başına koşuyor, defans uyuyor. Disiplin yoktu fakat ben inanıyorum ki bu milli ara Galatasaray için iyi oldu. İnanıyorum ki Galatasaray iyi bir şekilde devam edecek; özellikle Şampiyonlar Ligi'nde zor maçlar da var" sözlerini sarf etti.

'YENİLMEYECEK TAKIM YOK'

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Barcelona maçını ve Katalan ekibinin bu sezonki formunu da değerlendiren Prekazi, "Avrupa'da da dünyada da yenilmeyecek takım yok. Mesela, Arsenal kendi liginde geçen hafta 3-0 mağlup oldu. Arsenal en son ne zaman 3 gol yedi ki? Oluyor böyle şeyler, futbolda beklediğin de beklemediğin şeyler de olabilir. Futbol böyledir, beklentili olacak, bekleyeceksin ama her zaman kendini de, enerjini de sahaya vereceksin. Takım bir aile olmalı, birbirini çok iyi tanımalı ki gözü kapalı oynayabilsin. Galatasaray'ın çoğu oyuncusu 4 senedir birlikte oynuyor, tabi yeniler de var Leao gibi" ifadelerini kullandı.