Dursun Özbek: "Günü kurtarmak için değil, Galatasaray’ın yarınlarını hazırlamak için buradayız"

"HAK ETTİĞİ DAHA BÜYÜK BAŞARILARA HEP BERABER TAŞIYACAĞIZ"

Kulübü kendilerinden sonraki nesillere güçlü bir şekilde teslim etmek zorunda olduklarını belirten sarı-kırmızılıların başkanı, "Bunu başarabilmemizin yolu da Galatasaray'ın her zaman en büyük gücü olan, birlik ve beraberliğimizden geçiyor. Elbette farklı görüşlerimiz olacak. Bütün bunların üzerindeki ortak paydamız Galatasaray. Geçmişimiz bize çok açık bir şey söylüyor; Galatasaray bir olduğunda başarır. 121 yıl olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte çalışacak, hep birlikte mücadele edecek ve Galatasaray'ın hak ettiği daha büyük başarılara hep beraber taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ayrıca tüm üyeleri cumartesi günü yapılacak sarı-kırmızılıların yıllık olağan toplantısına davet etti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör