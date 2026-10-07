Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda 1922 Akşehirspor’u eledi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dev organizasyonun 2. Tur maçında Eskişehirspor ile 1922 Akşehirspor karşı karşıya geldi.

Prof.Dr.Fethi Heper Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Eskişehirspor 4-1 kazandı ve turnuvada turu geçen taraf oldu.

Eskişehirspor'a turu getiren golleri; 6.dakikada Osman Arslantaş, 19.dakikada Atalay Yıldırım, 71. ve 78.dakikalarda Hasan Kaya kaydetti.

Konuk ekip 1922 Akşehirspor'un tek sayısı ise 37. dakikada Uğur Ahmet Özder'den geldi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

GOL | Eskişehirspor 1-0 1922 Akşehirspor (Osman Arslantaş)

GOL | Eskişehirspor 2-0 1922 Akşehirspor (Atalay Yıldırım)

GOL | Eskişehirspor 2-1 1922 Akşehirspor (Uğur Ahmet Özder)

GOL | Eskişehirspor 3-1 1922 Akşehirspor (Hasan Kaya)

GOL | Eskişehirspor 4-1 1922 Akşehirspor (Hasan Kaya)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör