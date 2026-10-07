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Giriş Tarihi: 7.10.2026 22:05 Son Güncelleme: 7.10.2026 22:10

Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1922 Akşehirspor'u eledi!

Ziraat Türkiye Kupası 2.Tur maçında Eskişehirspor, 1922 Akşehirspor'u sahasında 4-1'lik skorla mağlup ederek turnuvada adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

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Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda 1922 Akşehirspor’u eledi!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dev organizasyonun 2. Tur maçında Eskişehirspor ile 1922 Akşehirspor karşı karşıya geldi.

Prof.Dr.Fethi Heper Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Eskişehirspor 4-1 kazandı ve turnuvada turu geçen taraf oldu.

Eskişehirspor'a turu getiren golleri; 6.dakikada Osman Arslantaş, 19.dakikada Atalay Yıldırım, 71. ve 78.dakikalarda Hasan Kaya kaydetti.

Konuk ekip 1922 Akşehirspor'un tek sayısı ise 37. dakikada Uğur Ahmet Özder'den geldi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

GOL | Eskişehirspor 1-0 1922 Akşehirspor (Osman Arslantaş)

GOL | Eskişehirspor 2-0 1922 Akşehirspor (Atalay Yıldırım)

GOL | Eskişehirspor 2-1 1922 Akşehirspor (Uğur Ahmet Özder)

GOL | Eskişehirspor 3-1 1922 Akşehirspor (Hasan Kaya)

GOL | Eskişehirspor 4-1 1922 Akşehirspor (Hasan Kaya)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI #ESKİŞEHİRSPOR
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Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1922 Akşehirspor'u eledi!
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