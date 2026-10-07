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Giriş Tarihi: 7.10.2026 16:07 Son Güncelleme: 7.10.2026 16:08

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mesaisi sürdü!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

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İHA
Fenerbahçe’de Çaykur Rizespor mesaisi sürdü!
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda pas çalışmaları yapıldı. Günün antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mesaisi sürdü!
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