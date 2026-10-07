Galatasaray 30 günlük yoğun maç trafiğine giriyor

Sarı-kırmızılı ekip, sıradaki 8 resmi maçında hem Süper Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik karşılaşmalara çıkacak. Söz konusu zorlu dönem ligdeki Kasımpaşa maçıyla başlayıp, 7 Kasım'da oynanacak Amed Sportif Faaliyetler müsabakasıyla sona erecek. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte ortalama dört günde bir maç oynayacak.

Yaz transfer döneminde Rafael Leao, Lesley Ugochukwu, Aleksey Batrakov, Deniz Gül ve El Chadaille Bitshiabu ile kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 30 günde hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iyi sonuçlar için mücadele edecek.

SEZONUN İLK 7 MAÇINDAKİ PERFORMANSI

Galatasaray, sezon başından beri 6'sı Süper Lig'de ve 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 7 resmi maça çıktı.

Ligde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet ve birer mağlubiyet ile beraberlik yaşayan sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 13 kez rakip ağları sarsarken, 10 golü kalesinde gördü.

"Cimbom" bu sezon çıktığı tek Şampiyonlar Ligi müsabakasında ise Portekiz ekibi Sporting'e 3-1 yenildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ZORLU RAKİPLER BEKLİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 30 günlük süreçte Avrupa'da önemli takımlarla karşılaşacak.

Bu sezon organizasyondaki ilk maçında puan alamayan Galatasaray, 2. haftada Pedri, Rodri, Dani Olmo, Fermin Lopez, Lamine Yamal, Raphinha, Karim Adeyemi ve Anthony Gordon gibi yıldız isimleri kadrosunda bulunduran İspanya devi Barcelona ile karşılaşacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sonraki turlara kalmak için bu süreçte Barcelona'nın yanı sıra Fransız ekibi Lille ve Almanya temsilcisi Stuttgart ile mücadele edecek.

DERBİDE FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞACAK

Galatasaray, bu 30 günlük süreçte en önemli rakiplerinden Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, sarı-lacivertliler ile 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta karşılaşacak.

Söz konusu derbi, ligdeki şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip olacak.

İÇ SAHA AVANTAJINA SAHİP

Galatasaray, söz konusu 8 maçın 5'ini RAMS Park'ta oynayacak.

Sırasıyla Kasımpaşa, Barcelona, Fenerbahçe, Stuttgart ve Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmalarını evinde oynayacak sarı-kırmızılı ekip, bu dönemde önemli bir iç saha avantajına sahip olacak.

Galatasaray, diğer 3 maçta ise Gençlerbirliği, Lille ve TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

GALATASARAY'IN 8 MAÇLIK FİKSTÜRÜ

Galatasaray'ın söz konusu 30 günlük dönemde 8 maçlık fikstürü şu şekilde:

Tarih Organizasyon Maç 09.10.2026 Süper Lig Galatasaray-Kasımpaşa 13.10.2026 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Barcelona 17.10.2026 Süper Lig Gençlerbirliği-Galatasaray 21.10.2026 Şampiyonlar Ligi Lille-Galatasaray 26.10.2026 Süper Lig Galatasaray-Fenerbahçe 30.10.2026 Süper Lig Konyaspor-Galatasaray 03.11.2026 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Stuttgart 07.11.2026 Süper Lig Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör