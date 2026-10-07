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Giriş Tarihi: 7.10.2026 20:01

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

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AA
Galatasaray’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor!
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Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, iki grupla topa sahip olma idmanının ardından üç takımlı turnuva ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 19.00'da yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesi 9 Ekim Cuma saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor!
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