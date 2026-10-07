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Giriş Tarihi: 7.10.2026 20:02

Gaziantep FK'den Fuat Bavuk açıklaması!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Fuat Bavuk'un sol ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edildiğini duyurdu.

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AA
Gaziantep FK’den Fuat Bavuk açıklaması!
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Gaziantep FK, Fuat Bavuk'un sağlık durumuna dair açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun Çaykur Rizespor karşılaşmasında yaşadığı pozisyonun ardından sakatlandığı, sağlık ekibince yapılan detaylı tetkik ve muayenelerde futbolcunun sol ayak bileğinde yırtık tespit edildiği bildirildi.

Oyuncunun başarılı şekilde ameliyat edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan değerlendirmelerin ardından gerçekleştirilen Superior Peroneal Retinakulum Rekonstrüksiyonu operasyonuyla oyuncumuz başarılı bir şekilde ameliyat edilmiştir. Fuat Bavuk'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#GAZİANTEP FK #ÇAYKUR RİZESPOR #TRENDYOL SÜPER LİG
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Gaziantep FK'den Fuat Bavuk açıklaması!
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