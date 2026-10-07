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Giriş Tarihi: 7.10.2026

'Görevimin başındayım'

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’Görevimin başındayım’
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya maçının ardından soluğu İstanbul'da aldı. İtalyan hoca, dün akşam Ümit Milli Takımımızın, Avrupa Şampiyonası elemeleri H Grubu'nda Macaristan ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmayı tribünden takip etti. Bu fotoğrafı da paylaşarak adeta "Görevimin başındayım" mesajını verdi. Montella bu gönderisinde atletik performans antrenörü Pierpaolo Polino, analist Massimo Crivellaro, yardımcı antrenörleri Russo Daniele, Hakan Balta, Okan Aydıner ve Ozan Özerkan'ı da etiketledi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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'Görevimin başındayım'
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