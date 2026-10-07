Göztepe’ye Godoi müjdesi

Ligin 2'nci haftasında iç sahada Gençlerbirliği ile oynanan maçta sakatlanan ve 1 ayı aşkın süredir takımdan uzak kalan Brezilyalı stoper, takımla çalışmalara başladı. Dün gerçekleşen idmanda uzun süre sonra takıma katılan Godoi'nin tamamen iyileştiği ve Eyüpspor maçıyla birlikte sahalara döneceği kaydedildi.

Godoi'nin yanı sıra sezon başında bu yana sakatlıkla boğuşan Gambiyalı stoper Sonko Sundberg, Tanzanyalı orta saha Novatus Miroshi ve kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar da iyileşti. 3 oyuncu da milli arada oynanan Van Spor FK ve Muğlaspor maçlarında süreler aldı. Tüm sakat futbolcuların iyileşmesinin ardından teknik direktör Stanimir Stoilov da rahat nefes aldı. Göztepe 6 maç sonunda 3 yenilgi ve 3 beraberlik alıp 3 puan topladı ve 17'nci sırada yer aldı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör