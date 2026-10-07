Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe'ye Godoi müjdesi
Giriş Tarihi: 7.10.2026 10:44

Göztepe'ye Godoi müjdesi

Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından 12 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'ye Allan Godoi müjdesi geldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA
Göztepe’ye Godoi müjdesi
  • ABONE OL

Ligin 2'nci haftasında iç sahada Gençlerbirliği ile oynanan maçta sakatlanan ve 1 ayı aşkın süredir takımdan uzak kalan Brezilyalı stoper, takımla çalışmalara başladı. Dün gerçekleşen idmanda uzun süre sonra takıma katılan Godoi'nin tamamen iyileştiği ve Eyüpspor maçıyla birlikte sahalara döneceği kaydedildi.

Godoi'nin yanı sıra sezon başında bu yana sakatlıkla boğuşan Gambiyalı stoper Sonko Sundberg, Tanzanyalı orta saha Novatus Miroshi ve kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar da iyileşti. 3 oyuncu da milli arada oynanan Van Spor FK ve Muğlaspor maçlarında süreler aldı. Tüm sakat futbolcuların iyileşmesinin ardından teknik direktör Stanimir Stoilov da rahat nefes aldı. Göztepe 6 maç sonunda 3 yenilgi ve 3 beraberlik alıp 3 puan topladı ve 17'nci sırada yer aldı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#TRENDYOL SÜPER LİG #ALLAN GODOİ #GÖZTEPE #EYÜPSPOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe'ye Godoi müjdesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA