Karacabey Belediyespor, kupada penaltılarla tur atladı!

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Karacabey Belediyespor ile Galata, Mustafa Fehmi Gerçeker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikası 2-2 sona erdi.

Karacabey Belediyespor'un gollerini 69. dakikada Furkan Kütük ve 96. dakikada Sabrican Vural kaydetti. Galata'nın golleri ise 90+4'te Doğan Çamlı ve 98. dakikada Muhammed Sipahiler'den geldi.

Zorlu mücadelede penaltı vuruşlarında soğukkanlılığını koruyan Karacabey Belediyespor, sahadan 5-3 galip ayrılarak Türkiye Kupası'nda yoluna devam etti.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör