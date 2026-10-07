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Giriş Tarihi: 7.10.2026 18:41

Karacabey Belediyespor, kupada penaltılarla tur atladı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor, normal süresi 2-2 eşitlikle tamamlanan mücadelede rakibi Galata'yı penaltılarda 5-3 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

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İHA
Karacabey Belediyespor, kupada penaltılarla tur atladı!
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Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Karacabey Belediyespor ile Galata, Mustafa Fehmi Gerçeker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikası 2-2 sona erdi.

Karacabey Belediyespor'un gollerini 69. dakikada Furkan Kütük ve 96. dakikada Sabrican Vural kaydetti. Galata'nın golleri ise 90+4'te Doğan Çamlı ve 98. dakikada Muhammed Sipahiler'den geldi.

Zorlu mücadelede penaltı vuruşlarında soğukkanlılığını koruyan Karacabey Belediyespor, sahadan 5-3 galip ayrılarak Türkiye Kupası'nda yoluna devam etti.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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Karacabey Belediyespor, kupada penaltılarla tur atladı!
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